Mariana Goldfarb joga direta e confirma relação tóxica com Cauã Reymond

Os rumores sobre o mau comportamento de Cauã Reymond nos bastidores da TV Globo só aumentam. E, para apimentar ainda mais o babado, Mariana Goldfarb resolveu alfinetar o bonitão. Em seu perfil no Instagram, a empresária, sem citar nomes, afirmou que “tudo o que foi dito está vindo à tona”.

“Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, disparou a atriz, que viveu um relacionamento conturbado com o ator durante sete anos.

Para quem não está acompanhando, algumas tretas envolvendo o ator estão tomando conta da web. A primeira delas teria ocorrido com Bella Campos. A coluna revelou com exclusividade que o ator teria perdido a paciência com a atriz por ela simplesmente não acompanhar seu ritmo de gravações.

Nesta quarta-feira (16), uma suposta briga entre o galã e Humberto Carrão teria dominado o set de gravações. Segundo a revista eletrônica Veja, Reymond estaria incomodado com a forma como o colega de trabalho se comunica com os outros.

Para Cauã, o jeito de falar tocando nas pessoas, característico de Humberto Carrão, seria repugnante. Tanto que, durante um diálogo, o galã avisou o colega para não encostar mais nele. Dias depois, sem perceber, Carrão passou o braço em Cauã, o que teria causado uma baita confusão nos estúdios.