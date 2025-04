Ator de novelas mexicanas exibidas no SBT é preso nos EUA; aos detalhes

William Levy não passou despercebido pelas autoridades norte-americanas. O galã dos dramalhões mexicanos, reproduzidos inúmeras vezes no SBT, foi preso na última segunda-feira (14) por embriaguez em local público e invasão de privacidade, na Flórida, nos Estados Unidos.

Para conhecimento, no local é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, assim como circular pelas ruas embriagado. Segundo o veículo Local 10, William Levy precisou desembolsar uma quantia para ser liberado. O ator pagou cerca de R$ 2,9 mil na última terça-feira (15) para ser solto.

Após a liberação, William Levy contou mais detalhes sobre o ocorrido. “Houve uma discussão, eu me meti para tentar evitar que a situação piorasse, e fui eu quem acabou algemado”, explicou o protagonista do sucesso Café com Aroma de Mulher.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o episódio: “Eles tentarão fazer lenha da árvore caída, mas você sempre poderá contar com meu carinho e apoio sincero”; “Willy, quem te conhece sabe como és uma boa pessoa. Sempre estarei contigo. Amamos-te.”

O famoso tem 45 anos, ele é nascido e criado em Cuba. Em 2000, se mudou para o México para tentar carreira de ator. William atuou em “Pasión” (2007) e “Sortilégio” (2009), mas alcançou o auge da carreira em “Cuidado Com Um Anjo” (2008), após contracenar com a integrante do RBD Maite Perroni.

