Diego Hypolito e 14 parentes perdem casa após golpe imobiliário

Diego Hypólito viveu momentos delicados com a família antes de entrar para o Big Brother Brasil. O ginasta e mais 14 parentes sofreram um golpe imobiliário. Após o crime, o medalhista e toda a família, inclusive a irmã, Daniele Hypólito, foram despejados do local.

A aquisição do imóvel foi feita com base na confiança. No entanto, o que ninguém imaginava era que havia uma pendência na escritura definitiva. O antigo dono e vendedor teria usado o imóvel como garantia de uma dívida no banco, o que resultou na tomada do bem por via judicial.

Apesar de tentar reverter a decisão, a ordem de despejo foi cumprida, e nem mesmo a tentativa dos advogados da família impediu a perda. “O Diego lutou desde pequeno para conquistar cada coisa que temos", disse Geni Hypólito, mãe do ginasta, à colunista Fábia Oliveira.

"Quando perdemos o apartamento, foi muito doloroso para todos nós, mas eu vi ele se levantar e continuar batalhando. Agora, no BBB, ele está agarrando essa oportunidade com todas as forças para nos reerguer, e sei que vai continuar trabalhando muito para dar o melhor pra nossa família”, relembrou.

Daniele Hypólito também comentou sobre o fatídico episódio: "É muito triste. A gente deu a vida pelo esporte. Somos lembrados como orgulho nacional, mas não tivemos segurança financeira nenhuma depois da aposentadoria. Tivemos que nos reerguer e nos reinventar do zero depois desse golpe”, disse.