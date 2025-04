De Bella Campos a Bruno Gagliasso: Relembre tretas de Cauã Reymond na Globo

E para quem pensa que Bella Campos e Humberto Carrão foram os únicos a sofrer com o mau temperamento de Cauã Reymond, engana-se. O galã, o que tem de beleza, tem de pavio curto. A fama de intrigueiro segue intacta para o vilão de Vale Tudo.

Nos últimos dias, uma suposta treta entre Bella Campos e Cauã Reymond agitou as redes sociais. Os atritos não começaram no estacionamento dos Estúdios Globo, mas antes mesmo da estreia da novela das nove, a artista já havia se queixado do veterano.

E não foi só Bella Campos que enfrentou o veterano, não. Humberto Carrão também precisou lidar com o gênio forte do colega de trabalho. De acordo com a revista Veja, o artista teria se incomodado com o jeito de Carrão de se comunicar encostando nas pessoas.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, além de Humberto, Cauã já protagonizou desafetos com Bruno Gagliasso, em 2011, durante as gravações da novela Cordel Encantado. A confusão aconteceu enquanto os artistas simulavam uma briga. A tensão foi tanta que chegou a haver empurrões e socos reais.

Além da trama Cordel Encantado, Reymond deixou suas marcas em Terra e Paixão. O galã teria ficado incomodado com o pedido do diretor Felipe Herzog para reproduzir uma cena de discussão. As reclamações foram tantas que até o figurino e a maquiagem foram criticados.