Ex-astro mirim de ‘O Sexto Sentido’ é preso e debocha das autoridades

Haley Joel Osment, conhecido pelo papel de Cole em “O Sexto Sentido” (1999), foi preso em 8 de abril de 2025, em Mammoth Lakes, Califórnia. O ator de 37 anos foi encontrado embriagado e com uma substância não identificada, o que levou à sua detenção e à famosa mugshot sorridente que circulou pelas redes sociais.

Tudo ocorreu em um resort de esqui, quando a polícia foi chamada após uma denúncia sobre uma pessoa aparentemente embriagada na estação de esqui de Mammoth Mountain. Osment foi abordado e levado à delegacia, onde foi fichado por embriaguez pública e posse de substância controlada.

Apesar da repercussão, o ator foi liberado pouco tempo depois. A promotoria do Condado de Mono, na Califórnia, ainda está avaliando o caso, enquanto a substância encontrada está sendo analisada em laboratório. Até agora, Haley Joel Osment não comentou o ocorrido.

Este não é o primeiro problema com a lei que Osment enfrenta. Em 2006, ele foi preso após um acidente de carro causado por alcoolismo e, na época, se declarou culpado. O ator foi condenado a três anos de liberdade condicional, reabilitação e multas.

Recentemente, Osment tem lidado com dificuldades pessoais, incluindo perdas em incêndios na Califórnia e problemas com sua seguradora. Apesar disso, o ator tem seguido sua carreira, com uma recente aparição no suspense "Pisque Duas Vezes" (2024), dirigido por Zoë Kravitz.