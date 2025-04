Davi Brito se pronuncia após parar na delegacia: "Não tem prova"

Davi Brito se pronunciou após ser encaminhado para a delegacia na madrugada desta quinta-feira (17). O campeão do BBB 25 teria se recusado a fazer o teste do bafômetro durante uma operação da Lei Seca em Salvador. A atitude do baiano resultou na apreensão do seu automóvel.

Nas redes sociais, o estudante de Direito informou que estava indo retirar o veículo apreendido na blitz. "Vamos tirar o carro. Prendeu, tem que tirar. Pagar o que tiver que pagar e retirar o carro." Na ocasião, Davi negou que estivesse bêbado no momento da abordagem da Guarda Civil Municipal até a Central de Flagrantes (CENFLAG).

"E outra coisa: não tem prova de que eu estava bêbado. Não sou obrigado a fazer o teste do bafômetro. Eles não podem me forçar nem me obrigar a fazer o teste. Ele simplesmente disse que tinha notado sinais de embriaguez e me levou para a delegacia, e chegando lá eu fui liberado", revelou.

De acordo com a corporação, Davi Brito, no momento em que foi parado, apresentava sinais de embriaguez. Ele ainda teria confirmado o consumo de bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Na ocasião, o veículo, avaliado em quase R$ 400 mil, da marca Onix Turbo, foi apreendido. Vale ressaltar que o automóvel está registrado no nome da irmã, Raquel Brito. A recusa, no entanto, custou caro: o baiano vai precisar desembolsar quase R$ 4 mil de multa.