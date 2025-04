Hailey Bieber expõe diagnóstico delicado em meio à crise

Hailey Bieber usou as redes sociais nesta segunda-feira (21/4) para compartilhar um diagnóstico de saúde. A empresária revelou estar com dois cistos no ovário e aproveitou para mandar apoio a quem passa pelo mesmo.

A declaração foi feita por meio dos Stories do Instagram, acompanhada de uma foto recente. Na imagem, Hailey exibe a barriga, cerca de oito meses após dar à luz seu primeiro filho, Jack.

Ela falou de forma direta sobre o diagnóstico, sem demonstrar alarde, mas com empatia. “Se você lida com cistos no ovário, estou bem aí com vocês!”, escreveu.

Cistos no ovário são, na maioria das vezes, formações benignas e que somem sozinhas. O assunto veio à tona enquanto Hailey e Justin Bieber enfrentam boatos sobre a relação.

O casal tem sido alvo de rumores nas redes, após o cantor aparecer em situações polêmicas. A empresária, dona da marca de beleza Rhode, não deu mais detalhes sobre o quadro.

Mesmo assim, sua revelação repercutiu entre fãs e portais internacionais.