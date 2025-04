Gracyanne Barbosa vai às lágrimas ao revelar internação de sua cadela

Gracyanne Barbosa comoveu os seguidores ao aparecer chorando ao falar da internação de sua cadela Bela, na noite desta segunda-feira (21/4). A ex-BBB contou que foi ao hospital veterinário acreditando que a pet receberia alta, mas acabou sendo surpreendida com a notícia de que ela precisaria continuar internada.

A musa fitness aproveitou o momento para relembrar as perdas que sofreu durante e antes do confinamento no BBB 25. Um dia antes de entrar no programa, Gracy perdeu o Thorzinho, que morreu após uma parada cardíaca. Já dentro do reality, ela foi informada da morte de outra cachorra e do desaparecimento da Angel, que fugiu no fim de janeiro.

Emocionada, Gracy contou que a busca por Angel segue firme. “Ela sumiu dia 30 de janeiro. Já ofereci recompensa, contei com ajuda da Defesa Civil e dos Bombeiros, mas até agora nada. É muito difícil”, desabafou.

Ela também citou a dor de não ter se despedido da Belety, outra companheira de quatro patas que faleceu por idade avançada enquanto ela ainda estava no confinamento.

A influenciadora revelou que estava adiando esse desabafo desde que saiu do programa, mas decidiu abrir o coração ao ver o estado de Bela. “Quem me acompanha sabe o quanto meus cachorros são parte de mim. Quem tem pet entende. É amor, é cuidado, é família”, disse ela, com a voz embargada.

Gracyanne finalizou pedindo orações pela recuperação da cadela e compartilhou um vídeo curto da pet. “Obrigada a quem está mandando energias boas. Bela vai ficar bem, se Deus quiser. Mas precisava dividir esse aperto no coração com vocês”, concluiu.