Gracyanne curte publicação sobre prisão da atual namorada de Belo

Gracyanne Barbosa curte post sob prisão de namorada do Belo - (crédito: Reprodução Instagram)

Gracyanne Barbosa deixou escapar uma curtida comprometedora no Instagram. A publicação falava sobre a prisão de Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo. O casal assumiu o relacionamento publicamente no último dia 16 de abril, quase um mês após a saída da musa fitness do BBB 25.

Na postagem, o perfil oficial de Gracyanne Barbosa apareceu entre as inúmeras curtidas que o conteúdo recebeu. “Chocada! A namorada do Belo é ex-presidiária e foi acusada de participar de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos”, dizia o texto publicado em uma página de fofoca.

Apesar de estar comprometido, o relacionamento entre Belo e Gracyanne Barbosa continua vivíssimo. Na última terça-feira (22), o artista completou mais um ano de vida. A musa fitness e agora ex-BBB usou os Stories do seu perfil no Instagram para celebrar a data.

“Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro. Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção”, iniciou.

E desejou: “Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem”, concluiu.