Lívian Aragão esclarece polêmica envolvendo suposta rejeição do pai à irmã

Lívian Aragão decidiu quebrar o silêncio sobre os rumores que envolvem sua irmã, Juliana Rangel Aragão. A filha caçula de Renato Aragão falou pela primeira vez sobre o assunto em um podcast. Segundo ela, não há conflitos ou rejeição na família.

Durante o bate-papo no 'Inteligência Ltda', Lívian negou que Juliana tenha sido discriminada por sua orientação sexual. Ela revelou que a notícia da vaquinha feita pela irmã foi uma surpresa para todos. "Soube junto com o público, não sabíamos de nada", contou.

A repercussão da irmã trabalhar como motorista de aplicativo também foi comentada. Lívian achou desnecessária a polêmica e defendeu a escolha da irmã. “Cada um trabalha com o que quiser, e ela sempre gostou de dirigir”, explicou.

Ela ainda relembrou que Juliana viveu por mais de dez anos com a família e só saiu de casa no início de 2025. Mesmo após o divórcio e com a filha pequena, Juliana teve apoio familiar. "A Júlia mora com a gente até hoje", afirmou a atriz.

Por fim, Lívian finalizou dizendo que não existe nenhum afastamento entre elas e que a relação continua próxima. "Foi tudo tirado de contexto", disse.