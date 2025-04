Após escândalos, Davi Brito promete mudança radical na vida pública

Davi Brito, campeão do BBB 24, usou as redes sociais para prometer uma nova fase. Em um vídeo publicado nos stories, ele disse estar decidido a mudar e crescer com os erros. “Agora vocês vão ver um novo Davi”, afirmou o baiano.

Segundo o ex-motorista de aplicativo, até o tom nas redes será diferente. “Conversei sério com minha equipe. É uma virada de chave real, até no jeito de me comunicar”, declarou.

Davi também reconheceu que errou em algumas atitudes e disse estar pronto para evoluir. “Todo mundo erra. Mas o importante é ter coragem de admitir e aprender com isso”, desabafou o estudante de Direito.

O pronunciamento veio após semanas turbulentas. Ele foi detido por dirigir embriagado e, dias antes, anunciou o fim do relacionamento com Adriana Paula, que enfrentou um aborto espontâneo.

“Errar faz parte da vida, mas eu tenho essa qualidade: reconhecer o erro e tentar ser melhor todos os dias”, concluiu Davi.