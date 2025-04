Patrocinador do BBB25 declara Guilherme campeão do povo

Se depender de um dos patrocinadores do Big Brother Brasil 25, Renata ficaria em segundo lugar na grande final do reality. Na tarde desta sexta-feira (25), a marca compartilhou um registro do pódio contendo os três últimos participantes.

Entretanto, o primeiro lugar causou polêmica: "Para comemorar o TOP 10 no BBB, uma passadinha no quarto do líder", escreveu o patrocinador, com uma foto dos bonecos de Guilherme, Renata e João Pedro no pódio, em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O programa chegou ao fim na última terça-feira (22). O resultado, no entanto, desagradou grande parte do público. De acordo com os percentuais, Guilherme venceu Renata no voto único. Entretanto, com o voto das torcidas, o fisioterapeuta ficou com pouco mais da metade dos votos da cearense.

Na ocasião, Guilherme chegou a compartilhar uma indireta para a bailarina. Em seu perfil do Instagram, fisioterapeuta publicou uma foto com a legenda: "Campeão do povo".

Nas redes sociais, internautas detonaram a votação: "Pior BBB DA HISTÓRIA! Nem merecia!", "Campeã dos robôs", "Guilherme, o verdadeiro campeão", "A pior edição de todas", "Mais uma que entra para a história dos piores vencedores".