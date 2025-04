Gerard Piqué e Clara Chia terminam relacionamento de três anos

De acordo com a imprensa espanhola, o ex-jogador Gerard Piqué e a modelo Clara Chia não são mais um casal. A informação foi divulgada pelo programa de televisão Vamos a Ver, do canal Telecinco, da Espanha. A relação entre eles durou cerca de três anos.

Durante esse período, o ex-zagueiro do Barcelona e a modelo receberam duras críticas do público. Segundo rumores, Clara Chía teria sido o pivô do fim do casamento entre Piqué e Shakira. Na época, a cantora chegou a emplacar hits com músicas contendo indiretas ao ex-casal.

A música intitulada Shakira Bzrp Music Sessions #53 atingiu mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e alcançou o topo do ranking do Spotify Global em apenas um dia. O hit começa com a estrela descartando qualquer tipo de reconciliação.

"Desculpe, eu já peguei outro avião, eu não volto aqui, não quero outra decepção. Você se considera um campeão, mas, quando precisei, você me deu a sua pior versão."

Vale lembrar que a cantora viveu cerca de 12 anos com o ex-atleta. Pouco tempo depois, boatos de traição com Chía — na época com 23 anos — vieram à tona: "Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio", dizia parte da música da famosa.