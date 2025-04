Silvia Abravanel usa vestido do Brás em casamento e revela motivo

Silvia Abravanel surpreende com look do Brás em casamento - (crédito: Reprodução SBT)

Gente como a gente! Silvia Abravanel oficializou o casamento com o sertanejo Gustavo Moura no último final de semana. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo SBT. No entanto, o que mais chamou a atenção do público foi o vestido usado pela herdeira de Silvio Santos.

Durante a transmissão exibida no programa Fofocalizando, Silvia Abravanel contou que descartou um look idealizado por um estilista renomado para subir ao altar usando um figurino comprado no Brás, mercado popular de São Paulo.

"A moda do Brás agradece, porque essa roupa é do Bem Retiro. Não tem essas coisas de figurino. Eu faço questão de falar mesmo, porque as roupas de lá são muito lindas", revelou a famosa durante a celebração no civil.

Nas redes sociais, Silvia citou um versículo bíblico sobre a padronização mundana: “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2).

Apesar da união no civil ter sido simples e íntima, Silvia e Gustavo pretendem realizar uma festa maior, programada para acontecer em novembro deste ano com a temática country. Na ocasião, os pombinhos planejam festejar o matrimônio na presença de 300 convidados.