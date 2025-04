Flávia Alessandra diz que quase entrou em depressão por filme da Xuxa

Flávia Alessandra relembrou um episódio marcante da infância que quase a fez entrar em depressão. Aos 12 anos, a atriz viveu sua primeira grande decepção profissional ao não estrelar o filme “As Aventuras de Xuxa no Planeta X”, mesmo após meses de testes e ensaios intensos.

Durante participação no podcast Pé no Sofá Pod, Flávia contou que chegou a ser escolhida para o papel principal ao lado da Rainha dos Baixinhos. A produção, no entanto, foi cancelada antes de sair do papel, frustrando totalmente suas expectativas. “Fiquei na final, recebi roteiro, fiz vários testes... e no fim, nada aconteceu”, desabafou.

Ela disse que chegou a pausar aulas de francês e dança para se dedicar ao projeto. A entrega foi tanta que o cancelamento inesperado do filme mexeu profundamente com suas emoções.

“Criei uma expectativa absurda, e o filme não saiu. Foi uma desilusão tão grande que quase entrei em depressão”, revelou.

Flávia fez questão de isentar Xuxa da responsabilidade, explicando que o cancelamento teria sido uma decisão da produtora envolvida no projeto. “Acho que ela nem soube de tudo que estava rolando nos bastidores”, disse.