Xuxa faz símbolo sugestivo e web reage: "Pacto renovado"

Xuxa Meneghel roubou a cena no especial de 60 anos da TV Globo, exibido na última segunda-feira (28/4), ao reviver um dos momentos mais marcantes de sua carreira. A apresentadora surgiu descendo da clássica nave espacial do “Xou da Xuxa”, cantando “Ilariê” e levou o público direto para os anos 1980 e 1990.

Só que o que era para ser pura nostalgia também virou assunto nas redes por outro motivo. Assim que entrou no palco, Xuxa fez com a mão o símbolo de “eu te amo” em Libras.

Mas na internet, o gesto foi interpretado por muitos como uma referência a um suposto “pacto”, e a brincadeira começou. “O pacto foi renovado com sucesso”, brincou um internauta.

As teorias sobre “pacto” sempre rondaram o nome de Xuxa, e basta qualquer gesto diferente para o assunto voltar com tudo. Dessa vez, o timing com a descida da nave e o gesto simbólico deu combustível para os memes.

Além de Xuxa, o especial da Globo também contou com participações de Angélica, que reviveu a Fada Bela, e da dupla Sandy e Junior.