Lady Gaga chega ao Brasil e web relembra exigências curiosas da cantora

Lady Gaga está oficialmente em solo brasileiro. A cantora aterrissou na madrugada desta terça-feira (29/4) no Rio de Janeiro para o aguardado mega show em Copacabana, que promete parar a cidade.

E como já é tradição, os bastidores da Mother Monster também viraram assunto, principalmente depois que fãs relembraram a lista de exigências pra lá de curiosa da última vez que ela tentou se apresentar por aqui.

Na época, Gaga tinha show marcado como headliner do Rock in Rio 2017, mas precisou cancelar a performance na véspera alegando questões de saúde. O que muita gente não esqueceu foi o documento com 30 páginas de pedidos para sua passagem pelo país, incluindo uma exigência que virou lenda: seis lhamas, e nenhuma podia mancar.

Segundo o programa “Fala Brasil", da Record, o pedido deixou os produtores brasileiros de cabelo em pé. Só depois eles descobriram que a extravagância era uma “pegadinha” da equipe de Gaga para garantir que os organizadores realmente lessem cada linha do documento. Funcionou, né?

Essa relação intensa da cantora com o Brasil começou lá em 2012, quando ela veio com a Born This Way Ball Tour. Naquela visita, ela passeou pela favela, tomou cerveja em boteco e até tatuou “Rio” na nuca.