Neta de Nilton Santos nega golpe e rebate acusações da própria mãe

Após rumores de um possível relacionamento com o técnico português Artur Jorge, a jornalista Hanna Santos voltou a ser alvo de polêmica, desta vez por conta de uma acusação feita por sua própria mãe. Claudia Rodrigues Sette afirmou publicamente que foi vítima de um golpe aplicado pela filha.

Em resposta às declarações, a assessoria jurídica de Hanna divulgou uma nota oficial em que classifica as acusações como caluniosas. O documento foi compartilhado com a imprensa e destaca que a jornalista nunca agiu com má-fé ou cometeu qualquer irregularidade contra a mãe.

“A assessoria jurídica da Sra. Hanna Sette dos Santos tomou conhecimento acerca das afirmações caluniosas realizadas por sua mãe, Sra. Claudia Rodrigues Sette, que falsamente a acusa de ter cometido fraude e lhe aplicado um golpe”, diz o texto.

A nota ainda pontua que as alegações não têm fundamento e afirma que serão tomadas as medidas cabíveis para preservar a imagem de Hanna. Os advogados da neta de Nilton Santos reforçam que ela se manterá em silêncio público sobre questões familiares.

Hanna ganhou destaque nos últimos dias após ser apontada como amante do atual técnico do Botafogo.