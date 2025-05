Cauã Reymond é questionado sobre união de atores contra ele

Cauã Reymond evitou comentar as movimentações de bastidores envolvendo o elenco masculino da novela “Vale Tudo”. Durante gravações na Barra da Tijuca, no Rio, o ator foi abordado pela repórter do portal LeoDias Monique Arruda, que perguntou sobre o possível manifesto de colegas em apoio a Bella Campos. Sem entrar no mérito, ele desconversou e se despediu rapidamente.

"Eu sei que o ritmo de gravação está indo super bem, o especial da Globo foi lindo, eu fiquei super feliz de participar. E o que eu posso falar é que eu tenho que subir, um beijo para vocês!", limitou-se a dizer Cauã, visivelmente desconfortável com o assunto.

O clima nos bastidores da novela segue tenso desde que Bella Campos acusou o ator de atitudes consideradas inadequadas.

Informações divulgadas pela imprensa apontam que atores homens da trama estariam se organizando para formalizar apoio à colega e cobrar posicionamentos mais firmes da emissora.

Segundo fontes ouvidas por colunistas, nomes como Humberto Carrão, Júlio Andrade e Renato Góes teriam demonstrado incômodo com o comportamento de Cauã, que já foi acusado de debochar do trabalho de colegas e ironizar resultados de projetos. A situação escalou após Bella se recusar a recuar nas críticas feitas ao ator.