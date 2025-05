Mateus Solano detona novelas da Globo: "Rabo preso"

Durante o Troféu Imprensa 2025, Mateus Solano surpreendeu ao criticar abertamente as novelas da Globo, emissora onde fez sucesso como o icônico Félix de Amor à Vida. Segundo o ator, as tramas atuais estão “com rabo preso com patrocinador” e deixaram de abordar temas importantes por medo de repercussão negativa.

“Hoje em dia é difícil tratar de temas polêmicos. As novelas evitam conflitos porque não querem desagradar as marcas. A gente perde muito com isso”, disparou o artista, ao ser questionado sobre os rumos da teledramaturgia brasileira.

Ele afirmou que o formato tem evitado tocar em assuntos que antes geravam discussões importantes.

Solano ressaltou que as novelas sempre cumpriram um papel educativo, especialmente para quem não teve acesso a uma formação formal. “A novela ajudava a entender a sociedade. Hoje esse papel está se perdendo, está tudo diluído. É preciso coragem para abordar o que incomoda”, pontuou.

O ator também relembrou a repercussão do beijo gay entre Félix e Niko, vivido por Thiago Fragoso, no fim de Amor à Vida. A cena, exibida em 2013, foi um marco na TV aberta. “Aquilo fez o Brasil conversar. A novela tocou em preconceitos e fez muita gente repensar”, lembrou.