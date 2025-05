Enquanto Bella Campos reclama, atriz se encanta ao contracenar com Reymond - (crédito: Globo)

A tensão nos bastidores de “Vale Tudo” parece estar longe de terminar, mas enquanto alguns colegas mantêm distância, outros não escondem a admiração por Cauã Reymond. Zoya Maurina, atriz que fez uma participação especial na novela, usou suas redes sociais para exaltar o galã, deixando claro o quanto foi um privilégio contracenar com ele.

A cena entre eles, exibida no último capítulo da trama, gerou um clima de carinho que foi registrado pela atriz em um post cheio de elogios.

"Um privilégio fazer cena com o maravilhoso, parceiro e profissional Cauã Reymond", escreveu Zoya, revelando uma postura completamente diferente daquela vista por Bella Campos e outros membros do elenco, que já protagonizaram diversos episódios de tensão com o ator.

Cauã, por sua vez, retribuiu os elogios, compartilhando a publicação de Zoya em seus stories e destacando a boa relação com a colega de trabalho: "Parceira gente boa demais! Obrigado", escreveu ele.

Na cena compartilhada nas redes sociais, o personagem de Cauã, César, troca carinhos com a personagem de Zoya, enquanto Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, flagra o momento.

A atriz, natural do Cazaquistão, fez questão de ressaltar o quanto está grata por poder representar a cultura de seu país no Brasil. "Estou muito feliz de estar aqui e poder trabalhar com gente tão talentosa", afirmou ela