Fátima Bernardes relata fobia: "As lágrimas escorrem"

Fátima Bernardes abriu o coração ao falar sobre a fobia que enfrenta sempre que precisa encarar um voo. Em um relato, a apresentadora revelou que chora discretamente durante a decolagem, mesmo quando tenta manter a compostura.

“Toda vez que o avião está acelerando para decolar, eu estou chorando. De óculos escuros, com as lágrimas escorrendo, mas sem fazer nenhum barulho”, contou.

Ela explicou que o medo de voar a acompanha há anos e, apesar das tentativas de manter o controle, já viveu situações em que não conseguiu esconder o pânico.

“Uma senhora já pegou na minha mão, outra me deu óleo essencial para eu passar antes do voo. Até as aeromoças percebem. Quando viajo na frente, elas sempre me oferecem água logo após a decolagem, já preocupadas”, disse Fátima.

Mesmo enfrentando essa dificuldade, a jornalista tenta se preparar emocionalmente antes de cada voo. Ela escolhe o assento, a companhia aérea e até o horário do voo na esperança de tornar a experiência mais suportável. “Eu ainda tento controlar. Faço de tudo para me sentir mais segura”, comentou.

A sensação de alívio só chega quando o avião atinge uma altitude estável. “Quando o piloto anuncia: ‘Tripulação, 12 mil pés’, eu fico tão aliviada. É uma alegria”, confessou.

Fátima ainda citou uma fala do escritor Ariano Suassuna, que também tinha medo de voar. “Diziam para ele: ‘Você anda em estrada esburacada e tem medo de avião?’ E ele respondia: ‘Mas no avião, o buraco vai embaixo’.”