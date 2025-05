Ney Matogrosso detalha namoro com Cazuza: "Dei tapa e mandei embora"

O romance entre Ney Matogrosso e Cazuza virou assunto nas redes sociais após o lançamento da cinebiografia “Homem com H”, que retrata a trajetória intensa do cantor. Em uma entrevista recente, Ney surpreendeu ao revelar detalhes da relação que viveu com o roqueiro ainda nos anos 1970, incluindo um episódio polêmico que marcou o fim do namoro.

Os dois se conheceram em 1979, quando Cazuza tinha apenas 17 anos. Ney, então com 39, já era um ícone da música brasileira e fazia sucesso com a banda Secos e Molhados. A diferença de idade nunca foi um problema entre eles, e o envolvimento amoroso durou cerca de três meses, embora a relação de afeto e amizade tenha se estendido por mais de uma década.

Ney contou que se apaixonou profundamente, mas que a convivência era difícil. Segundo ele, Cazuza tinha uma personalidade dividida: em público, era provocador, excessivo e consumia muitas drogas; em casa, mostrava um lado doce e encantador. “Foi uma das pessoas mais encantadoras que conheci”, declarou Ney.

O fim do namoro, no entanto, não foi nada tranquilo. Ney relembrou que Cazuza chegou a desaparecer por quatro dias e reapareceu em sua casa completamente alterado, sujo, fedendo e acompanhado de um traficante. Durante a discussão que se seguiu, o cantor cuspiu em Ney. “Aí dei um tapa na cara dele e mandei ir embora”, revelou.

Apesar do rompimento turbulento, os dois mantiveram uma amizade forte. Ney destacou que, mesmo com todos os conflitos, continuaram se amando, embora sem envolvimento sexual.