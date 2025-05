Márcia Sensitiva prevê os signos que vão ganhar muito dinheiro em maio

Quem quer dinheiro no bolso? A vidente Márcia Sensitiva previu quais seriam os signos que fariam muito dinheiro no mês de maio. A profecia foi revelada no final de 2023 e ganhou grande repercussão nos últimos dias.

Durante sua participação no PodDelas, a vidente informou que a sorte vai chegar entre 25 de maio de 2024 e 8 de junho deste ano. Dito isto, confira a lista dos sortudos da vez e anote a dica para colocar em prática ainda nesta semana.

Gêmeos – Nascidos entre 21 de maio e 20 de junho

De acordo com as previsões da famosa vidente, os geminianos serão os mais beneficiados neste mês de maio. Segundo Márcia, para os nascidos nesse período, a sorte vai mudar para melhor. Ela ainda aconselhou colocar em prática os projetos engavetados.

Áries – Nascidos entre 21 de março e 20 de abril

Para os arianos nascidos dentro desse período, a melhor dica é aproveitar a energia de Júpiter, pois o sucesso financeiro é certo. Mas vale ressaltar que, apesar do momento de expansão, os riscos deverão ser calculados.

Sagitário – Nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Conhecidos como aventureiros, os nascidos nessa época devem aproveitar as boas vibrações de Júpiter para se lançar nessa aventura enriquecedora. O conselho é expandir os horizontes com viagens e educação.