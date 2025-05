Karina Bacchi critica show de Lady Gaga no Rio: "Culto diabólico"

Durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, realizada na terça-feira (6/5), a atriz e influenciadora Karina Bacchi, ao lado do pastor Miquéias Oliveira, criticou o show de Lady Gaga em Copacabana, ocorrido no último sábado (3/5).

Karina, que se converteu ao evangelho nos últimos anos, expressou preocupação com o que considerou simbolismos espirituais negativos presentes na apresentação da cantora.

Segundo Karina, diversos elementos do espetáculo remetiam a práticas ocultas. Ela afirmou: "Muitos detalhes ali apontando para um culto a satanás, um culto diabólico ali. Eu acho importante as pessoas ficarem atentas. Não é para causar medo, para ficar com misticismo, mas é para as pessoas ficarem alertas".

A atriz também alertou sobre possíveis consequências espirituais para os participantes do evento, sugerindo que, mesmo sem perceber, as pessoas poderiam estar se envolvendo em pactos espirituais.

Ela comparou a situação ao Carnaval, mencionando que, por não verem consequências imediatas, muitos não percebem as "brechas espirituais" que estão abrindo.

O show de Lady Gaga em Copacabana reuniu aproximadamente 2,1 milhões de pessoas e foi considerado um dos maiores da carreira da artista. A apresentação foi marcada por uma produção grandiosa e elementos visuais impactantes, características comuns nos shows da cantora.