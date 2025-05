William Bonner: Vaza motivo do climão ao vivo com Ilze Scamparini

Ilze Scamparini finalmente desceu do telhado! A mudança, no entanto, causou um visível desconforto para a repórter. Durante o encerramento do Jornal Nacional, na última quarta-feira (7), o clima entre a jornalista e William Bonner parecia longe de ser amistoso.

Ilze aparentava estar desconfortável com a presença do colega enquanto cobria a reunião dos cardeais para a escolha do próximo Papa, no Vaticano. O motivo, entretanto, foi revelado: uma piada feita por Bonner teria desagradado a correspondente da TV Globo.

De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, no dia anterior, William Bonner fez uma brincadeira que teria incomodado a repórter, que mora há 26 anos na Itália. Ele afirmou que ela iria “descer do telhado” para cobrir o início do Conclave. “Ela prometeu”, destacou o âncora.

“Ilze é muito na dela, mas, como repórter, adora estar nas ruas. Entendeu aquilo como uma brincadeira desnecessária”, contou uma fonte próxima à produção do Jornal Nacional. Nas redes sociais, o episódio foi amplamente comentado pelos internautas.

“Desnecessário é ele ter ido até Roma para cobrir a escolha do novo Papa, sendo que ela sempre fez isso com muita competência. Ou seja, faça ele sozinho a reportagem, então”, “Ai, gente... Se nós, telespectadores, sabemos que o Bonner é brincalhão, ela ainda não sabe? Mulher, deixa de mau humor!”