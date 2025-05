Mãe de Lexa entra para plataforma de conteúdo adulto e afirma: 'Nu total'

Aos 46 anos, Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, é a mais nova integrante da plataforma de conteúdo adulto Privacy. Durante uma entrevista, a sambista garantiu que pretende expandir na plataforma com conteúdos quentes para animar os seguidores.

"Decidi abrir o Privacy porque eu vinha numa fase muito irreconhecível de mim mesma. Eu me olhava no espelho e não estava me reconhecendo. Aí fiz um ensaio de Carnaval, porque eu sou apaixonada pelo Carnaval, e me reconheci, me olhei de novo como mulher, sabe?", iniciou ela em entrevista ao Gshow.

"Falei: quer saber? Já que estou aqui, por que não fazer uma coisa mais picante? Fui tirando um pouquinho aqui, outro ali. Decidi fazer, sou uma mulher livre. Vera Fischer, quando posou para a Playboy, tinha 50 anos. Hoje, a idade não define a mulher que você é", disse.

Darlin Ferrattry afirmou não ter problema com a idade. "Não existe mais esse lance de faixa etária. Tenho lugar de fala como mulher que já passou dos 40, como empresária bem-sucedida na carreira musical, como amante do Carnaval. Quero ter a liberdade de postar o que eu quiser, da maneira que eu quiser, mas de uma forma diferente. Então, vamos monetizar isso?", contou.

Por fim, ela garantiu que os assinantes terão acesso a fotos e vídeos dela pelada. "Eu chegarei ao nu total, sim. Terá nu total. Já tenho vídeos nua, totalmente. Não sei quando vou postar", declarou a mãe de Wenny.