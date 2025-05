Gustavo Mioto critica Luísa Sonza: "Pessoa desagradável"

Gustavo Mioto surpreendeu ao revelar, durante participação no programa "Sabadou", do SBT, que já teve desentendimentos com Luísa Sonza. Sem rodeios, o sertanejo contou que a cantora foi a única pessoa famosa a ser "desagradável" com ele, mencionando um bate-boca que rolou entre os dois após uma piada que ele não gostou.

"Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não devia", disse Mioto, que evitou dar mais detalhes sobre o ocorrido.

O cantor, que atualmente está solteiro após o terceiro término com Ana Castela, ainda revelou que já passou por outras situações desconfortáveis com Luísa, mas preferiu não entrar em detalhes.

"Não sei se é uma pessoa desagradável, porque nunca convivi com ela, mas a situação foi desagradável", completou o artista, destacando que a falta de intimidade contribuiu para o atrito.

Além disso, Mioto mencionou que escreveu uma música chamada "Última Música" pensando em Ana Castela, sua ex-namorada. Apesar disso, o cantor foi cauteloso ao comentar sobre a faixa: "Eu não sei se vai sair. São coisas que às vezes a gente escreve porque precisa falar", afirmou, preferindo não cantar um trecho para evitar mais polêmicas.