Senador Jorge Kajuru critica Wanessa e Zezé di Camargo: "Tortura"

O senador Jorge Kajuru causou polêmica ao declarar que ouvir Wanessa e Zezé di Camargo é uma verdadeira “tortura” para ele. Em entrevista recente, Kajuru fez questão de elogiar Zezé como compositor, mas não economizou nas críticas ao estilo vocal do sertanejo.

“Eu moro em Goiás e, às vezes, tenho que ouvir Wanessa Camargo e Zezé di Camargo. Isso é uma tortura para mim. Como é que eu vou gostar de Wanessa se sou fã de Chet Baker, Nina Simone e B.B. King?”, disparou.

Apesar das críticas à voz do cantor, Kajuru reconheceu o talento de Zezé como letrista. “Ele é um dos melhores compositores do Brasil, mas grita demais quando canta. Na música ‘É o Amor’, ele começa a berrar como se tivesse acabado de fazer s€xo com um elefante”, provocou.

O senador ainda comparou a interpretação de Zezé com a de Maria Bethânia, sugerindo que a cantora teria uma abordagem mais “delicada” ao interpretar a mesma canção. “Bethânia canta baixinho, em outro tom, enquanto Zezé chega gritando. É uma diferença brutal”, analisou.

Até o momento, Zezé e Wanessa não se pronunciaram sobre o comentário de Kajuru.