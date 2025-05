Claudia Raia revela como ajudou a filha a perder a virgindade

Claudia Raia chocou o público mais uma vez ao revelar detalhes da relação que tem com os filhos: Enzo Celulari e, em especial Sophia Raia. Durante a sua participação no podcast "MaterniDelas", comandado por Tata Estaniecki, a atriz revelou que ajudou a jovem a perder a virgindade.

No bate-papo, com a participação de Angélica, Claudia declarou como fez para receber a confiança dos herdeiros. “Se eu não souber, eu não tenho como ajudar. Então, eu preciso saber. Senão eu não tenho como interferir, ajudar, proteger, indicar. Então, por favor, por pior que seja, me fale, porque vou estar aqui para apoiar vocês.”

Momentos depois, Claudia revelou que a própria filha quem a procurou para pedir conselhos sexuais. “Sophia, quando começou com essa história, a gente organizou tudo. Fiz toda uma produção”. “Produziu?”, questionou Angélica. A atriz confirmou: “Produzi”. E a apresentadora se surpreendeu: “A transa? Você produziu a transa?”.

“É. E saí. Falei: ‘Qualquer coisa em chama’. Eu organizei, porque ela pediu”, detalhou a artista. “Fomos ao ginecologista. Sentei do lado e perguntei se ela queria que eu saísse para que ela conversasse com o médico, mas ela disse que eu podia ficar”.

