Rico Melquíades engrossa tom com relatores de CPI: "estão me pressionando"

A contribuição de Rico Melquiades para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets continua gerando rebuliço na web. Convocado para prestar depoimento sobre os jogos de azar que divulga nas plataformas digitais, o influenciador não se intimidou diante do Congresso Nacional.

Pelo contrário, Rico afirmou que estava se sentindo pressionado e reagiu aos questionamentos dos parlamentares. "Vocês estão me deixando desconfortável, eu não tô mais me sentindo confortável. Eu tô sentindo, sim, um tratamento diferente da Virginia", comentou o vencedor de "A Fazenda 13".

As declarações do influenciador vieram após a senadora Soraya e companhia pedirem que o famoso mostrasse como faz para receber os pagamentos a cada aposta ganha. Na ocasião, a senadora negou estar destratando Rico e garantiu que trocaria figurinhas com ele no Instagram.

“Eu vou seguir você hoje. Eu não segui ela, e foi ela quem pediu a foto. Então, ela também colaborou bastante do jeito dela. O senhor está colaborando muito, muito”, concluiu a senadora, tentando evitar um desconforto futuro com o convidado.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a postura de Rico Melquiades: "Rico, parabéns pelo discernimento, isso é sangue nordestino, isso é lindo"; "Por que não fez isso com a conta da Virgínia também?"; "Eu também me sentiria mal se ninguém pedisse para tirar uma selfie comigo".