Andressa Urach expõe motivo de mudança radical e faz revelação

Andressa Urach abriu o coração, na tarde desta quarta-feira (14), e revelou o motivo das mudanças nos últimos dias. Em um sincero bate-papo, a produtora de conteúdo adulto contou que vai deixar de lado sua imagem de "periguete" e investir em uma imagem mais empresarial.

"Conquistei meus objetivos financeiros, conquistei as metas que eu queria. E tudo o que eu ganhei, eu paguei os impostos, ajudei pessoas e investi nas empresas. E aí pensei: 'Bom, já que conquistei, está na hora de mudar de rota'", declarou a loira.

"Vamos mudar a imagem, porque eu tenho várias fases, eu gosto de mudanças. Agora sou empresária, quero me vestir como tal, me comportar como tal. Deixo a periguete só para momentos que eu quiser. Enfim, mudança de vida, de pensamento", explicou a diva do pornô.

Na sequência, Andressa Urach contou que vai entrar de cabeça na política. "Agora eu me sinto preparada para ir para a política, para lutar pelas pessoas. Eu penso muito na Justiça, acho que tem muita coisa errada. Sempre fui uma pessoa corajosa, se tiver que bater de frente, eu enfrento. Normalmente tenho mais forças pelos outros do que por mim mesma", concluiu.

Nas redes sociais, o público comentou sobre as declarações: "Amo que ela é a nossa Barbie profissões", "Ela é uma pessoa que está desorientada, precisa de acompanhamento psicológico e tratamento", "E vai ter voto viu! Pode apostar".