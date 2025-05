Soraya Thronicke faz revelação sobre bastidores com Virgínia em CPI

A participação de Virginia Fonseca na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets continua repercutindo dentro e fora do Congresso Nacional. Na manhã desta quarta-feira (14), Rico Melquiades, campeão de "A Fazenda", reclamou do tratamento que vinha recebendo em comparação à influenciadora.

Após a senadora Soraya Thronicke pedir para que o influenciador mostrasse como recebe os valores das apostas, Melquiades contestou: "Vocês estão me deixando desconfortável, eu não tô mais me sentindo confortável. Eu tô sentindo, sim, um tratamento diferente da Virginia", disparou.

"Pra mim, eu tô sentindo que vocês estão me pressionando muito. Desde a hora que eu cheguei, eu tô colaborando, e tô sentindo um tratamento muito diferente. Ontem era risada, era selfie. Até no final teve seguir, foto no Instagram. E comigo o tratamento é sempre outro", rebateu.

Soraya Thronicke, por sua vez, explicou que foi Virginia quem pediu a foto. A senadora ainda prometeu seguir Rico Melquiades no Instagram. “Eu vou seguir você hoje. Eu não segui ela, e foi ela que pediu a foto. Então, ela também colaborou bastante do jeito dela. O senhor está colaborando muito, muito”, concluiu o assunto.

Nas redes sociais, internautas concordaram com Rico: "Teve tratamento desigual sim, todo mundo viu!", "Rico não teve medo e foi honesto no depoimento", "Ele tentando mostrar neutralidade, kkkk o tratamento foi diferenciado sim".