Duda Nagle mostra hematomas após luta com Popó: "Avariado"

Duda Nagle saiu marcado de sua estreia no boxe profissional contra Acelino Popó Freitas no Fight Music Show, realizado no último sábado (17/5), em São Paulo. O ator, que completou 42 anos no mesmo dia, resistiu bravamente até o fim do combate, mesmo sendo derrubado cinco vezes pelo ex-campeão mundial.

Após a luta, Duda apareceu nas redes sociais com o rosto cheio de hematomas e comentou o estado em que ficou após enfrentar uma lenda do boxe. "Estou parecendo um avatar, mas está tranquilo até. Dentes inteiros, para-choque meio avariado", brincou o ator.

Apesar do resultado desfavorável, Duda recebeu apoio da torcida e foi aplaudido de pé ao deixar o ringue. O ator também aproveitou para comemorar o aniversário em grande estilo, com direito a dancinha e parabéns dos amigos, mostrando que a luta não abalou seu espírito.

O confronto foi uma verdadeira prova de resistência para Duda, que conseguiu chegar ao final dos rounds, mesmo diante de um adversário tão experiente. Nas imagens compartilhadas, o ator aparece com o rosto visivelmente marcado, mas sem perder o sorriso.

Além de Duda, outros famosos também subiram ao ringue na noite de sábado. Daniel Rocha enfrentou o rapper TZ da Coronel, mas foi derrotado em apenas 1 minuto e 13 segundos, gerando preocupação em sua namorada, a atriz Vitória Strada, que acompanhava a luta de perto.