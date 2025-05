Bruna Biancardi revela quantos filhos deseja ter com Neymar

Grávida da segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi surpreendeu o público ao revelar quantos filhos deseja ter com o jogador. Durante um bate-papo com Claudia Raia e Tata Estaniecki, no programa Maternidelas, a influenciadora contou que tem vontade de ter mais um filho.

— A gente fala em ter três filhos, mas não sei, né? Vamos ver. Ter três filhos juntos, porque ele já tem outros filhos. Nunca se sabe, vamos ver — explicou Bruna, que é mãe de Mavie, a primeira filha com Neymar Jr.

Em seguida, Bruna comentou que, caso venha a ter mais um filho com o atleta, pretende manter o mesmo intervalo de tempo entre Mavie e Mel, nome escolhido para sua segunda filha com o atacante do Santos.

— Eu não quero dar um grande espaço de tempo entre um e outro, porque aí posso perder a coragem — brincou.

Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, Bruna Biancardi também falou sobre o sonho de se tornar mãe: — Sempre foi um sonho, um desejo que tinha dentro de mim. Sabia que tinha que ser mãe, nasci para ser mãe. Mas o entendimento da maternidade veio só depois da chegada da Mavie mesmo. É maravilhoso — confessou.