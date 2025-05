Bella Campos diz ‘não’ à Globo e mantém impasse com Cauã Reymond

Bella Campos teria recusado pedido da TV Globo por trégua em treta com Cauã Reymond - (crédito: Reprodução TV Globo)

A treta entre Bella Campos e Cauã Reymond continua dando o que falar — e agora chegou até os bastidores da TV Globo. Os dois, que protagonizam o remake da novela das nove Vale Tudo, estariam vivendo uma relação bastante tensa nos bastidores.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Bella Campos teria recusado um pedido de trégua feito diretamente pela direção da emissora. A atriz, que interpreta Maria de Fátima, estaria profundamente magoada com críticas feitas por Cauã Reymond ao seu desempenho nas gravações da novela.

Ainda segundo a colunista, a cúpula da Globo estaria “pisando em ovos” nas cenas em que os dois contracenam. Fontes próximas afirmam que há receio de que Bella Campos tenha uma reação mais explosiva, o que poderia gerar um escândalo público e agravar ainda mais o clima nos bastidores da trama.

Apesar do clima tenso nos bastidores, os dois continuam firmes em seus papéis, e, até o momento, o roteiro da novela segue inalterado. Nos corredores da emissora, no entanto, o receio de que a situação fuja do controle é cada vez mais evidente.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a polêmica com opiniões diversas. Alguns levantaram suspeitas sobre os bastidores: "E se isso for só estratégia de marketing pro pessoal acompanhar a novela?" Outro comentou: "Novela tão ruim que precisam criar polêmica para ter palco. E o povo cai." Já um terceiro apontou: "Estão querendo queimar o cara."