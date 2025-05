Brasília recebe SFT Combat 56 com duelo histórico entre King Kong e Soldado

No próximo dia 24 de maio, Brasília será o palco do SFT Combat 56, um dos eventos mais esperados do MMA nacional. A expectativa gira em torno de uma superluta que reunirá duas lendas do esporte em um combate que promete entrar para a história, com a disputa de dois cinturões em jogo. O evento acontece na Arena Hall, em Vicente Pires, com entrada gratuita.

O destaque da noite será Rafael Soldado, que aos 45 anos enfrentará um dos maiores desafios de sua carreira ao disputar o duplo cinturão do SFT Combat. Soldado, atual campeão dos médios (84kg), medirá forças com o campeão dos meio-pesados (93kg) em uma luta de peso combinado de 88kg.

O vencedor levará para casa os cinturões das duas categorias, um feito inédito no esporte.Com um impressionante histórico de 20 lutas, incluindo 14 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, Soldado se destaca como um símbolo de superação e longevidade no MMA.

Ele foi eleito duas vezes o melhor atleta da categoria 84kg no Brasil, América do Sul e América Central pelo site internacional Tapology, e atualmente ocupa a primeira posição no ranking nacional do MMA Premium.Além de seu status como campeão do SFT Combat, Soldado também é detentor de outros cinturões, incluindo o 84kg do NP Fight e do Federal Gladiators Combat.

Sua trajetória no MMA desafia as estatísticas, mostrando que a idade é apenas um número quando há dedicação e paixão pela luta.O evento contará com duas disputas valendo três cinturões, prometendo uma noite épica para os fãs de MMA.Com realização do Instituto Lamec (Liga Nacional de Lutas e Artes Marciais e Esportes de Combate), o SFT Combat 56 tem o apoio da Secretária de Esporte e Lazer do DF.

CARD PRELIMINAR:

•MMA | Peso médio – Wildemar Negueba (GO) x Átila Megatron (DF)

•MMA | Peso mosca – Matheus Neguinho (DF) x Alisson Silva (RN)

•XTREME | Peso meio-médio – Rafael Silva (DF) x Augusto Neurótico (MS)

•MMA | Peso leve – Luis Fernando (RO) x Matheus Rocha (SP)

•XTREME | Peso médio – Gabriel Pérola (MS) x Yan Problema (DF)

•MMA | Peso casado – Alan Abacaxi (PA) x Charles One Punch (RJ)

•MMA | Peso galo – Júlio Jon Jones (MA) x Paulo Nogueira (RJ)

•XTREME | Peso galo – Priscila Vargas (PR) x Fabiana Peixoto (ES)

•MMA | Peso casado – Leonardo Ribeiro (DF) x Raul Soares (PR)

•MMA | Peso mosca – Kleber Junior (GO) x Diego Tigre (DF)

*Card sujeito a alterações