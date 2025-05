Luana Piovani se irrita com brasileiros em Portugal: "otários"

A atriz Luana Piovani voltou a ser assunto nas redes sociais após mais uma polêmica em Portugal. Morando em Cascais, ela relatou um desentendimento com um grupo de brasileiros na praia local. O episódio ocorreu nesta quarta-feira (21) e foi compartilhado por ela em seus Stories no Instagram. A confusão rapidamente repercutiu entre os seguidores.

Segundo Luana, o problema começou quando um dos rapazes do grupo passeava com um cachorro sem coleira. A atriz, que estava com sua cadelinha Lola, ficou com medo de que o animal fosse atacado. A tensão aumentou e resultou em uma troca de ofensas entre ela e os outros frequentadores da praia.

“Quatro brasileirinhos otários, ridículos, gente cafona”, desabafou Luana nas redes. Ela criticou a falta de educação e o desrespeito às regras locais, como o uso obrigatório de coleira. A atriz não poupou palavras e demonstrou revolta com a postura dos compatriotas. O caso dividiu opiniões na internet.

Luana afirmou que rebateu as críticas dos rapazes, que a chamaram de “mala”. Ela retrucou dizendo que o comportamento deles era vergonhoso e típico da ignorância que atrasa o país. A atriz reforçou que estava apenas defendendo sua cadelinha e os direitos de quem respeita as normas.

Em outro momento, Luana criticou a arrogância de um dos homens envolvidos. Segundo ela, ele “se acha o máximo” por ter um cachorro de raça e andar como se fosse superior. “É um otário mesmo, um ridículo!”, completou a atriz.