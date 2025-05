Carla Daniel faz relato emocionante sobre morte de Dorinha Duval

Carla Daniel fez um emocionante relato sobre a morte da mãe, Dorinha Duval. A notícia foi divulgada na tarde desta quarta-feira (21). A atriz, que interpretou a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morreu aos 96 anos.

Nas redes sociais, Carla publicou uma foto da mãe e usou o espaço para se despedir. “É com tristeza, mas também alívio, que nos despedimos. Mãe, avó, amiga... que trouxe tantos momentos de alegria ao público brasileiro. Te amo”, escreveu a filha.

Dorah Teixeira, nascida em São Paulo em 1929, ficou conhecida pelo nome artístico Dorinha Duval. Com uma trajetória artística brilhante, iniciou sua carreira como vedete, bailarina e cantora em boates e cassinos. Seu talento e carisma a levaram ao estrelato, garantindo papéis de destaque em novelas da TV Globo.

Além de encantar o público infantil como a primeira Cuca na versão de 1977 do Sítio do Picapau Amarelo, Dorinha marcou a história da televisão brasileira com atuações memoráveis em produções como Irmãos Coragem e O Bem-Amado.

Vale lembrar que a atriz foi casada por uma década com o consagrado diretor e ator Daniel Filho, com quem teve Carla Daniel. Sua última participação na televisão foi em 2006, na novela Belíssima.