Samara Felippo comenta sobre atual relação: "Monogâmico, mas aberto"

Samara Felippo, de 46 anos, causou alvoroço nas redes sociais ao falar abertamente sobre seu relacionamento com Elidio Sanna, de 40 anos. Durante sua participação no podcast "Louva Deusa", na última segunda-feira (19), a atriz revelou que vive uma relação considerada monogâmica, mas com abertura para experiências fora do casal.

“Eu descobri isso depois. Meu relacionamento é monogâmico, mas aberto”, afirmou. “Ele é efetivamente monogâmico. Eu, por enquanto, não consigo me apaixonar por outras pessoas, sou [apaixonada] só por ele. Mas ninguém está proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas, mas quero beijar outras pessoas.”

Durante o bate-papo, Samara comentou sobre a possibilidade de desenvolver sentimentos por alguém além de Elidio. “Eu não vejo isso acontecendo agora. Eu queria essa bagunça com ele”, brincou.

Segundo ela, o casal não combina encontros com terceiros nem compartilha experiências externas. “Mas, se a gente está em um lugar e bate um tesão, um desejo por outra pessoa – que não seria em relação afetiva –, eu não quero saber”, explicou. O acordo entre os dois é que experiências mais íntimas só sejam divididas caso evoluam para algo mais sério, o que ainda não ocorreu.

“Nunca me apaixonei por ninguém, não tenho interesse, não estou aberta a isso. Mas se beijar na boca for gostoso, quiser beijar de novo... trocou telefone, mandou mensagem? Aí eu quero saber”, concluiu a atriz.

Samara Felippo, de 46 anos, causou alvoroço nas redes sociais ao falar abertamente sobre seu relacionamento com Elidio Sanna, de 40 anos. Durante sua participação no podcast "Louva Deusa", na última segunda-feira (19), a atriz revelou que vive uma relação considerada monogâmica, mas com abertura para experiências fora do casal.

“Eu descobri isso depois. Meu relacionamento é monogâmico, mas aberto”, afirmou. “Ele é efetivamente monogâmico. Eu, por enquanto, não consigo me apaixonar por outras pessoas, sou [apaixonada] só por ele. Mas ninguém está proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas, mas quero beijar outras pessoas.”

Durante o bate-papo, Samara comentou sobre a possibilidade de desenvolver sentimentos por alguém além de Elidio. “Eu não vejo isso acontecendo agora. Eu queria essa bagunça com ele”, brincou.

Segundo ela, o casal não combina encontros com terceiros nem compartilha experiências externas. “Mas, se a gente está em um lugar e bate um tesão, um desejo por outra pessoa – que não seria em relação afetiva –, eu não quero saber”, explicou. O acordo entre os dois é que experiências mais íntimas só sejam divididas caso evoluam para algo mais sério, o que ainda não ocorreu.

“Nunca me apaixonei por ninguém, não tenho interesse, não estou aberta a isso. Mas se beijar na boca for gostoso, quiser beijar de novo... trocou telefone, mandou mensagem? Aí eu quero saber”, concluiu a atriz.