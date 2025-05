CPI das Bets: Jon Vlogs deixa de depor e vira alvo de condução coercitiva

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, instaurada pelo Senado Federal para investigar plataformas de apostas online, esperava ouvir nesta terça-feira (27) o influenciador Luan Kovarik, mais conhecido como Jon Vlogs. No entanto, o criador de conteúdo não compareceu ao depoimento, o que gerou forte reação entre os parlamentares.

Jon Vlogs é o idealizador da plataforma JonBeto e tem ligações com o empresário Jorge Barbosa Dias, dono da casa de apostas MarjoSports. Durante a sessão, o presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), criticou duramente a ausência do influenciador, classificando o gesto como um desrespeito à comissão e à sociedade brasileira.

"Sua ausência não é um mero inconveniente. Trata-se de um ato de desprezo com esta comissão, com o povo brasileiro e com as famílias destruídas pelos efeitos devastadores das apostas desreguladas", declarou o senador durante a transmissão da TV Senado.

Dr. Hiran ainda destacou que a omissão de Jon Vlogs compromete o andamento das investigações. "Reprovamos esse comportamento com a máxima severidade, pois ele obstrui nossa missão de promover justiça e transparência. Por isso, determinei à Advocacia do Senado a adoção das medidas cabíveis, incluindo a possibilidade de condução coercitiva", afirmou.

A ausência de Jon Vlogs reacende o debate sobre a responsabilização de influenciadores que promovem plataformas de apostas nas redes sociais e levanta questionamentos sobre os limites da atuação digital em setores sensíveis como o dos jogos online.