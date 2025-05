Taylor Swift leva pior no American Music Awards e frustra expectativas

O American Music Awards retornou em sua 51ª edição nesta segunda-feira (26/5), em Las Vegas, após um hiato de três anos. Taylor Swift, uma das artistas mais indicadas da noite, concorria em seis categorias e era aguardada como presença certa no evento, especialmente por conta das expectativas de um anúncio importante.

Fãs acreditavam que Taylor faria o lançamento oficial do “reputation (Taylor’s Version)”, já que pistas haviam sido espalhadas nos últimos dias. No site oficial da cantora, 12 produtos apareceram com 26% de desconto, justamente a data do AMAs, alimentando rumores sobre o relançamento do disco.

Além disso, a faixa “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” estreou recentemente na série “The Handmaid’s Tale”, reforçando a ideia de que o anúncio do “rep tv” estava próximo. No entanto, Taylor não compareceu à premiação e acabou não vencendo nenhuma das categorias em que concorria, decepcionando os fãs.

Taylor é conhecida por fazer grandes anúncios durante premiações. Foi assim no VMA 2022, quando revelou o álbum “Midnights”, e no Grammy do ano passado, ao anunciar “The Tortured Poets Department”. A ausência e o silêncio da cantora no AMAs 2025, portanto, surpreenderam o público.

A regravação do álbum “reputation” faz parte do projeto de Taylor Swift para recuperar os direitos de suas obras após a polêmica com sua antiga gravadora. Até agora, a artista já relançou boa parte de seus discos, restando apenas o álbum homônimo de 2006 e o aguardado “Reputation (Taylor’s Version)”.