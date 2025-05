Bia Miranda se surpreende com valor da internação da filha na UTI

Bia Miranda, de 21 anos, surpreendeu seus seguidores ao revelar o susto com o valor cobrado pelos três dias que sua filha, Maysha, de apenas um mês, ficou internada na UTI. A influenciadora compartilhou um story em tom de desabafo: “É, manas, bora fazer dinheiro”, escreveu ela ao lado do pai da bebê, Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, de 31 anos.

O casal tem mostrado a rotina de cuidados com Maysha, que nasceu no dia 23 de abril e recentemente completou o primeiro mês de vida. Para celebrar a data, a bebê ganhou uma decoração especial inspirada na princesa Branca de Neve, o que emocionou Bia: “Oh, mamãe, que lindo! Olha o que as titias colocaram para a princesa”, disse.

Bia também é mãe de Kaleb, de 10 meses, fruto do relacionamento com Buarque. O menino atualmente vive com o pai, enquanto Maysha segue sob os cuidados da influenciadora e de Samuel, que se revezam na rotina médica da recém-nascida após o período delicado na UTI.

Em recente atualização sobre o estado de saúde da filha, Bia contou que a pequena está evoluindo bem: “A Maysha já tá no bercinho, já tá usando roupa. Tá com 1,900 kg, quase indo para 2 kg. Com 2,100 kg, ela já vai poder sair”, revelou, aliviada com os avanços.

Ainda em tom descontraído, Bia comentou o desafio de vestir a bebê prematura: “Ela tá vestindo a roupinha… A roupinha tá enorme nela! Tem que ficar colocando um grampo atrás”, brincou.