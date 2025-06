Prefeita Patrícia Alencar vira assunto nas redes após vídeo sensual

Patrícia Alencar (MDB), prefeita de Marituba, no Pará, movimentou as redes sociais ao aparecer dançando forró em um vídeo publicado no Instagram. O que chamou a atenção dos internautas foi o fato de a gestora surgir apenas de calcinha e sutiã, evidenciando sua boa forma física.

Apesar de ter sido compartilhado em um perfil privado na última quarta-feira (4), o vídeo rapidamente viralizou, gerando grande repercussão entre eleitores, aliados políticos e opositores. A gravação dividiu opiniões e reacendeu debates sobre comportamento e imagem de figuras públicas.

O vídeo da prefeita Patrícia Alencar dançando em trajes íntimos gerou forte repercussão e dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas saíram em defesa da gestora, outros criticaram sua postura por conta do cargo que ocupa.

"Diante da função que exerce, achei desnecessário e desrespeitoso. Ela é bonita, sim, mas não precisava chegar a esse ponto. Isso desvaloriza o próprio poder executivo que ela representa", opinou uma seguidora. Outra crítica dizia: "Ela representa o Executivo municipal e deveria se valorizar mais. Não acho adequado."

Por outro lado, muitos saíram em sua defesa: "Estou com a prefeita e não abro mão! Cargo público não proíbe diversão. Deixem ela ser feliz!", "Capa de revista! Essa prefeita tinha que ser modelo", elogiou um usuário empolgado.

Diante da repercussão, Patrícia se pronunciou em seu perfil oficial. A prefeita criticou os comentários negativos e classificou muitas das reações como machistas: “Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha”, escreveu a gestora.