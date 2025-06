Fãs de Virginia e Zé Felipe encomendam trabalho espiritual para o casal

Desde que Virgínia e Zé Felipe anunciaram oficialmente a separação, a comoção entre fãs do casal tomou conta das redes sociais. Admiradores que acompanhavam a história de amor dos dois, casados desde 2021 e pais de duas filhas, não se conformaram com o fim do relacionamento e recorreram até ao mundo espiritual na tentativa de reverter a situação.

Três fãs do casal procuraram a sacerdotisa de Kimbanda, Mãe Analu Portugal, para solicitar um trabalho espiritual de reconciliação. Com mais de 35 anos de atuação na magia e conhecida por suas previsões certeiras e atendimento a personalidades, Mãe Analu confirmou o contato, mas recusou o pedido.

A sacerdotisa explicou que, embora entenda a dor e a expectativa dos admiradores, como líder espiritual, seu compromisso é com o livre-arbítrio e com os princípios éticos da espiritualidade.

"Fui procurada, sim, por três fãs do casal, que me pediram para realizar um trabalho para que eles voltassem. Mas na minha verdade, não fiz e não vou fazer. Cada pessoa tem o direito de decidir com quem quer estar ou se separar. A espiritualidade existe para orientar e amparar, jamais para interferir no sentimento e na vontade alheia", afirmou Mãe Analu.

Reconhecida pelo trabalho sério e discreto que realiza junto a empresários e artistas, a sacerdotisa reforçou que não se envolve em demandas que possam violar as escolhas pessoais dos envolvidos, mesmo diante da boa intenção de terceiros.

A separação de Virgínia e Zé Felipe continua repercutindo entre fãs e na imprensa, mas, ao que tudo indica, qualquer decisão sobre o futuro do ex-casal caberá única e exclusivamente aos dois.