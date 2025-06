Rodrigo Hilbert rebate Fernanda Lima: "Transamos cinco vezes em três dias"

Depois de Fernanda Lima movimentar a web com declarações sinceras sobre a vida sexual do casal, Rodrigo Hilbert resolveu dar sua versão dos fatos. A atriz havia dito, em participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que quase não tem mais relações com o marido devido à rotina intensa.

Mas Rodrigo não deixou o assunto passar em branco. Nas redes sociais, o apresentador rebateu com bom humor: “A gente viajou para Paris semana passada e transamos cinco vezes em três dias. Isso é pouco? Quer mais?”, brincou ele.

Fernanda também voltou ao assunto após o burburinho. Em seu Instagram, comentou com ironia:

“Fui no Surubaum [apelido do podcast] falar de sexo e acabei virando meme pela falta dele”, divertiu-se.

Para quem não acompanhou, Fernanda explicou que, com a correria do dia a dia — trabalho, viagens e filhos —, a vida íntima do casal acabou ficando em segundo plano. Juntos desde 2001, ela e Rodrigo são pais dos gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e de Maria Manoela, de 6.

Durante o papo no podcast, a atriz contou:

“Eu falei pra ele: ‘A gente precisa, né?’ E ele respondeu: ‘É, um pouquinho’. Eu disse: ‘Não, um pouquinho não’. E ele: ‘Mas, pra quem não tem nada, um pouquinho já está bom’” — a declaração, claro, rendeu muitos comentários nas redes sociais.