Justin Baldoni fica devastado após perder processo contra Blake Lively

A derrota de Justin Baldoni na Justiça contra Blake Lively não foi bem digerida pelo ator. Segundo uma fonte ouvida pelo “Daily Mail", ele ficou abalado com a decisão que arquivou o processo de difamação movido por ele e pelo estúdio Wayfarer. “Justin sente como se tivesse levado um soco no estômago”, afirmou a pessoa próxima.

O ator processou Blake Lively após ser acusado por ela de assédio sexual durante a produção do filme “É Assim Que Acaba”. A denúncia, feita em dezembro de 2024, ganhou repercussão com uma matéria do “New York Times", que também acabou processado por Baldoni, junto com Ryan Reynolds e a assessora Leslie Sloane.

A Justiça, no entanto, entendeu que Blake estava amparada por uma queixa de direitos civis e que o jornal exerceu sua função com base legítima. Diante disso, o juiz descartou os processos, o que foi visto como uma derrota pública para Baldoni. Ele ainda tem até o dia 23 de junho para apresentar uma nova versão do processo.

Apesar do baque, a mesma fonte garante que Justin está focado em seguir em frente. “Ele continua confiante na sua equipe jurídica e quer entender como pode agir a partir de agora”, explicou. O ator não comentou publicamente o caso até o momento.

Já Blake Lively se pronunciou nas redes sociais após a vitória judicial. Em um post, afirmou que continuará lutando pelo direito de outras mulheres se protegerem e denunciarem sem medo. “Estou mais determinada do que nunca”, escreveu a atriz.