Justin Baldoni perde na Justiça contra Blake Lively, Ryan Reynolds e NYT

O ator, diretor e roteirista Justin Baldoni, de 41 anos, sofreu uma derrota judicial em um processo que movia contra Blake Lively, Ryan Reynolds e o jornal The New York Times. Segundo informações divulgadas pelo portal TMZ, o juiz responsável pelo caso decidiu rejeitar as ações apresentadas por Baldoni e por sua produtora, a Wayfarer Studios.

Segundo o site, as ações movidas por Justin Baldoni contra o casal de atores e o The New York Times chegavam aos valores de US$ 400 milhões e US$ 250 milhões, respectivamente — o que equivale a mais de R$ 2,2 bilhões e R$ 1,3 bilhão na cotação atual.

Vale ressaltar que o astro de É Assim que Acaba alegava que o jornal teria agido com a intenção de difamá-lo, servindo supostamente como instrumento de manipulação de Blake Lively para influenciar negativamente a opinião pública.

De acordo com a decisão judicial, o The New York Times, maior jornal dos Estados Unidos, apresentou uma versão justa e equilibrada dos fatos, rejeitando a acusação de manipulação feita por Justin Baldoni.

Além disso, o juiz entendeu que Ryan Reynolds não poderia ser responsabilizado por difamação, já que teria se manifestado com base nas denúncias feitas por sua esposa, Blake Lively, ao chamar Baldoni de “predador sexual”.