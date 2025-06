Virginia é cobrada por não ir à feijoada da Grande Rio: 'Rainha EAD?'

Virginia Fonseca virou alvo de críticas nas redes sociais após não aparecer na tradicional feijoada da Grande Rio, realizada no início de junho em Duque de Caxias. O evento era aguardado como a primeira interação da influencer com a comunidade da escola, desde que foi anunciada como nova rainha de bateria.

A ausência da influenciadora pegou mal entre os torcedores da agremiação, que rapidamente começaram a cobrar posicionamento nas redes sociais da escola. Comentários como “Rainha EAD?”, “Faltou o samba” e “O tambor pesa menos que a decepção” dominaram os posts da Grande Rio após o sumiço de Virgínia.

Desde o anúncio do reinado, a única aparição pública de Virginia com a escola foi no dia da apresentação oficial, semanas atrás. De lá para cá, o silêncio e a falta de presença nos eventos acenderam um alerta sobre o real comprometimento da influencer com a comunidade de Duque de Caxias.

Para muitos fãs da escola, o comportamento da influenciadora não condiz com a responsabilidade de ocupar um cargo tão simbólico quanto o de rainha de bateria. “Tá aprendendo a sambar pra aparecer?”, alfinetou uma internauta.

Outros sugeriram que a ausência revela um certo distanciamento da realidade do carnaval. Até o momento, Virgínia não se pronunciou sobre a ausência na feijoada, o que só aumentou o desconforto.