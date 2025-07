Andressa Urach fala sobre suas empresa que comanda hoje

Andressa Urach decidiu investir em negócios para mudar o rumo da carreira e diversificar a renda. Hoje, ela administra empresas nos ramos de moda, estética, supermercado e alimentos, mostrando que quer construir uma trajetória sólida fora do universo dos conteúdos adultos.

O primeiro passo foi apostar em lojas voltadas para o público feminino, com foco em roupas e alongamento de cílios. Essa estratégia ajudou a influencer a conquistar um novo público e garantir uma renda mais estável.

O “Super Urach”, supermercado que leva seu nome, chamou atenção e viralizou nas redes sociais. Apesar do sucesso, Andressa explicou que não cuida do dia a dia da loja, que é gerenciada por um sócio de confiança.

O maior investimento da influenciadora está em uma empresa do ramo alimentício, especializada na venda de frangos frescos. Com aporte de quase R$1 milhão, ela aposta em um mercado que considera estável e com grande demanda.

Apesar dos avanços, Andressa revelou que enfrentou crises emocionais e financeiras por conta de desentendimentos com antigos sócios. Hoje, ela foca na saúde mental e no crescimento dos negócios.